Rimini-Catania dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Si gioca la gara d’andata delle semifinali di Coppa Italia Serie C: al Romeo Neri c’è Rimini-Catania.

Rimini contro Catania, primo atto delle semifinali di Coppa Italia Serie C. Al Romeo Neri va in scena il match fra romagnoli e siciliani, gara-1 del doppio confronto che consegnerà il pass per la finale della kermese.

Rimini reduce dallo 0-0 in campionato contro la Juventus Next Gen e, più in generale, da un periodo positivo che ha visto i biancorossi risalire la classifica del girone B. Nei turni precedenti, il Rimini ha sorprendente eliminato prima il Cesena, vincendo 2-0 all’Orogel Stadium, e poi il Vicenza ai rigori.

Catania che invece nel weekend non è sceso in campo: la neve ha costretto al rinvio della partita contro il Picerno. Etnei che si presentano all’appuntamento dopo aver superato gli ostacoli Crotone e Pescara.

L'articolo prosegue qui sotto

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.