Problema rigori per il Verona: statistica da incubo dal dischetto

Verona impreciso dagli undici metri: contro il Frosinone sbaglia anche Duda, poi tocca a Suslov migliorare una statistica comunque negativa.

Oltre alla classifica non proprio ottimale, in perenne bilico tra la zona salvezza e quella retrocessione, il Verona ha un altro problema da risolvere una volta per tutte, relativo al rapporto più che complicato con i calci di rigore.

La statistica, già per nulla rosea, ha avuto un'ulteriore appendice in occasione del primo tempo del match contro il Frosinone, in cui gli scaligeri hanno avuto a disposizioni due tiri dagli undici metri.

Stavolta a presentarsi sul dischetto non c'era Djuric (da poco ceduto al Monza): spazio prima a Duda e poi a Suslov, con esiti finali completamente agli antipodi.