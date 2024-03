Rigore su Barella in Inter-Genoa, l'audio a 'Open VAR': "Non può intervenire così"

Ayroldi irremovibile nella decisione di concedere il rigore all'Inter contro il Genoa: "Non si può intervenire così".

È stato uno degli episodi arbitrali più chiacchierati del 27° turno di Serie A, conclusosi lunedì scorso con la partita in questione: Ia direzione di Giovanni Ayroldi in Inter-Genoa ha fatto discutere, in particolare per il rigore assegnato ai nerazzurri nel primo tempo (poi trasformato da Sanchez).

Sotto la lente d'ingrandimento il contatto tra Frendrup e Barella: il centrocampista sardo (che si è scusato per la reazione successiva dopo Bologna-Inter) calcia verso la porta di Martinez, contrastato dal danese che sfiora il pallone prima di impattare sulla gamba dell'avversario.

Un episodio vivisezionato, come ogni settimana, su 'Open VAR' in onda su DAZN con l'audio tra la sala VAR di Lissone e Ayroldi, arbitro di campo a San Siro.