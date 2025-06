Lo svizzero racconta gli anni in Serie A e svela di essere stato vicino all'Inter: "Inzaghi cercava profili d'esperienza".

In questa stagione è stato protagonista col Betis sfiorando la vittoria della Conference League, ma Ricardo Rodriguez ha giocato per anni in Serie A.

Il terzino svizzero, intervistato in esclusiva da Calciomercato.com, è tornato sull'esperienza al Milan svelando alcuni aneddoti particolari.

Rodriguez ha anche raccontato di essere stato molto vicino all'Inter prima di accettare l'offerta del Betis.