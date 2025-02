Revocata l'espulsione di Antony: potrà giocare regolarmente Betis-Real Madrid

Antony espulso in Getafe-Betis: la Commissione disciplinare della RFEF ha accolto il ricorso andaluso e ha revocato il cartellino rosso.

Buone notizie per il Betis di Manuel Pellegrini: il tecnico cileno potrà contare regolarmente su Antony in vista della grande sfida contro il Real Madrid in programma sabato al 'Benito Villamarin' di Siviglia.

Nessun recupero da qualsivoglia infortunio per il brasiliano, alle prese con l'espulsione ricevuta nel corso dell'ultimo Getafe-Betis: provvedimento che, da regolamento, gli avrebbe impedito di sfidare Mbappé e compagni.

La Commissione disciplinare della Federcalcio spagnola ha però accolto il ricorso del Betis, rendendo così possibile la disponibilità di Antony nel prossimo turno di Liga.