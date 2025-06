Il retroscena di Modric: la chiamata della Dinamo Zagabria di Zvonimir Boban e il no del centrocampista croato, vuole il Milan Calciomercato AC Milan L. Modric

Come riportato dal sito croato 24sata.hr, il centrocampista croato ha rifiutato la proposta del suo ex club: non è bastata la chiamata di Zvone Boban.