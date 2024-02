Retroscena Balotelli: tentativo della Salernitana, 'no' dell'Adana Demirspor

L'Adana Demirspor si è opposta alla partenza di Mario Balotelli: nulla da fare per il tentativo della Salernitana.

Sfuma il ritorno in Italia di Mario Balotelli, attualmente in Turchia all'Adana Demirspor: 'Supermario', a lungo seguito dalla Salernitana, continuerà a giocare col club turco.

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', non è andato a buon fine il tentativo del direttore generale granata Walter Sabatini, che fino all'ultimo ha sperato di regalare l'attaccante bresciano a Filippo Inzaghi.

Nulla da fare per il buon esito dell'affare, che dunque non si farà: per un eventuale ritorno in Serie A di Balotelli bisognerà attendere i mesi estivi.