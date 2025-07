Retegui lascia l'Atalanta? L'interesse del Milan, l'offerta dall'Arabia e la posizione del club sulla cessione dell'attaccante

Mateo Retegui non è ufficialmente sul mercato ma le voci si rincorrono tra l'interesse del Milan e una ricchissima offerta in arrivo dall'Arabia. L'Atalanta ha fissato il prezzo.

Dove giocherà Mateo Retegui nella prossima stagione? Il futuro del capocannoniere dell'ultimo campionato è tutto da scrivere.

L'Atalanta in realtà non avrebbe alcuna intenzione di cedere il suo bomber ma le sirene di mercato potrebbero cambiare gli scenari.

Oltre all'interesse del Milan, c'è soprattutto da registrare una ricchissima offerta che sarebbe in arrivo dall'Arabia Saudita.

A quel punto la palla passerebbe allo stesso Retegui, che dovrebbe decidere se accettare il trasferimento o restare in Serie A anche per non rischiare di perdere la Nazionale.