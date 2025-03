Retegui convocato contro la Fiorentina: titolare o no, la scelta di Gasperini e chi gioca in attacco nell'Atalanta

L'attaccante italo-argentino ha recuperato dall'infortunio muscolare rimediato in Nazionale: come influirà la sua presenza al Franchi.

Mateo Retegui c'è. E questa, alla luce di quanto accaduto nei giorni scorsi durante il ritiro con l'Italia e nei giorni della doppia sfida contro la Germania, è una notizia che non era del tutto preventivabile.

Nel tardo pomeriggio l'Atalanta ha divulgato ufficialmente l'elenco dei convocati per la sfida di campionato in casa della Fiorentina, in programma domenica alle 15: elenco del quale fa parte anche l'attaccante italo-argentino, regolarmente presente al pari degli altri compagni abili e arruolabili.

Retegui è dunque recuperato ed è a disposizione di Gian Piero Gasperini (e di Tullio Gritti, il suo secondo, in panchina al Franchi per la squalifica del capo allenatore). Giocherà o andrà in panchina? Le ultime e le sensazioni in vista della partita di Firenze.