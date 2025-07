"Resta all'Inter": come cambia il mercato nerazzurro con la conferma di Calhanoglu, da Lookman a Leoni

L'agente di Calhanoglu conferma la permanenza all'Inter del suo assistito: come cambia il mercato nerazzurro.

Novità importante in casa Inter: Hakan Calhanoglu resterà a Milano anche nella prossima stagione.

Il suo agente, Gordon Stipic, lo ha di fatto tolto dal mercato dopo le voci in merito a un trasferimento in Turchia al Galatasaray (squadra per la quale il classe 1994 fa il tifo) o al Fenerbahce di José Mourinho.

Con Calhanoglu ancora in nerazzurro, assume dei contorni diversi anche la strategia di Marotta e Ausilio sul mercato in entrata: da Lookman a Leoni, come cambiano le mosse dell'Inter.