Repubblica - Bremer piace al Manchester United: la Juventus non molla

Resta vivo l'interesse del Manchester United per Bremer: la Juventus, dal canto suo, non vuole privarsi di uno dei suoi pilastri.

C'erano pochi dubbi sul fatto che potesse riuscire a prendersi un posto da imprescindibile all'interno della rosa della Juventus: Gleison Bremer è ormai uno dei punti di riferimento della squadra guidata da Massimiliano Allegri.

Dopo una prima stagione caratterizzata da qualche passo a vuoto ma anche dai tanti tormenti societari, il difensore brasiliano sta del tutto ripagando l'elevato investimento fatto dalla 'Vecchia Signora' per strapparlo al Torino e alla concorrenza dell'Inter, fino all'ultimo in corsa per il tesseramento.

Perno centrale della difesa a tre, Bremer ha però fatto drizzare le antenne di qualcuno al di fuori dei confini nazionali: stiamo parlando del Manchester United.