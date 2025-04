Le ultime sei partite di Renato Veiga con la Juventus? Giuntoli vuole tenerlo, la situazione con il Chelsea e lo scenario al Mondiale per Club

Il difensore ha convinto la Juventus che proverà a trattare per la permanenza oltre questa stagione: il prestito scade a giugno.

La Juventus si è dovuta muovere sul mercato di gennaio soprattutto in difesa per i tanti infortuni avuti in stagione e tra i vari acquisti fatti, quello che fino ad ora è risultato migliore è senza dubbio Renato Veiga.

Il difensore portoghese di proprietà del Chelsea non ha avuto bisogno di un periodo di adattamento e si è conquistato un posto da titolare fin da subito. Solo l'infortunio lo ha fermato per qualche settimana.

Rendimento che ha convinto il club bianconero a volerlo trattenere anche la prossima stagione; per riuscirci però è necessario trattare con il Chelsea. Sul tavolo c'è anche il discorso legato al Mondiale per Club, che allo stato attuale il portoghese giocherebbe con il club inglese.