Renato Veiga, Conceiçao e Kolo Muani in prestito: chi gioca il Mondiale per Club con la Juventus? Un addio e due conferme

Mondiale per Club

La società bianconera al lavoro per rinnovare i prestiti, ma dovrebbero restarne solo due: chi gioca il Mondiale per Club.

La Juventus sta preparando in questi giorni l'avventura al Mondiale per Club in cui rappresenterà l'Italia insieme all'Inter.

Un appuntamento da onorare al meglio, ma con quale rosa? La società bianconera deve infatti risolvere alcuni casi.

Stiamo parlando in particolare di tre giocatori: Renato Veiga, Francisco Conceiçao e Randal Kolo Muani.

I tre erano stati acquistati in prestito secco e dunque al termine del campionato dovevano tornare ai rispettivi club di appartenenza.