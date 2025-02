Renato Marin dalla Roma al PSG: giocherà in Francia dalla prossima estate

Accordo tra il PSG e Marin: il portiere italo-brasiliano si trasferirà a Parigi in estate alla scadenza del contratto con la Roma.

Improvviso cambio di rotta per la carriera di Renato Marin, attuale terzo portiere della Roma: a partire dalla prossima stagione sarà un calciatore del PSG.

Come reso noto da 'Le Parisien', il club transalpino ha trovato un accordo con l'italo-brasiliano che dunque si trasferirà all'ombra della Tour Eiffel in estate, quando scadrà il contratto in essere con i giallorossi.

Nativo di San Paolo ma naturalizzato italiano, Marin avrà così modo di allenarsi con Gianluigi Donnarumma, alle prese con un rinnovo che finora non si è palesato.