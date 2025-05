Reijnders può superare Kakà e Tonali: la classifica dei trasferimenti più costosi della storia del Milan

L'olandese è vicino al passaggio al Manchester City: potrebbe stabilire un nuovo record nella storia dei trasferimenti del club rossonero.

Il calciomercato è in fermento e la notizia di queste ore scuote il mondo rossonero: il Milan sta lavorando alla cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City per una cifra monstre di circa 75 milioni di euro. Un affare che, se si concretizzerà, stabilirà un nuovo record per la storia delle cessioni del club meneghino.

L'olandese, arrivato nel 2023 dall'AZ Alkmaar, ha subito conquistato San Siro con la sua eleganza e la sua visione di gioco.

Ora, la Premier League lo aspetta, e il Milan si prepara a incassare la cifra più alta mai raggiunta per una cessione nella sua storia, superando quelle di Kakà al Real Madrid e di Sandro Tonali al Newcastle.

Ripercorriamo insieme la classifica delle 10 cessioni più costose di sempre per il Diavolo, considerando età al momento del trasferimento, stagione della cessione, destinazione e costo complessivo.