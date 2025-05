Reijnders al Manchester City, c'è la prima offerta al Milan: la cifra e la richiesta dei rossoneri

Il Manchester City si muove concretamente per il centrocampista del Milan: presentata una prima offerta, i dettagli.

L'arrivo di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore non è certo l'unico grande tema in casa rossonera. Una questione aperta da settimane e per cui adesso ci sono sviluppi è quella che riguarda Tijjani Reijnders.

Il centrocampista olandese è nel mirino del Manchester City, che dopo aver mostrato interesse nei confronti del giocatore, adesso ha compiuto il primo passo concreto.

Come riportato da Fabrizio Romano infatti, il club inglese ha presentato una prima proposta al Milan. Di seguito i dettagli dell'offerta e le richieste dei rossoneri.