AC Milan vs Fiorentina

Allarme rientrato in casa rossonera circa le condizioni di Tijjani Reijnders: l'olandese ha smaltito i problemi intestinali e giocherà titolare.

Sergio Conceicao, per Milan-Fiorentina di stasera, potrà contare anche su Tijjani Reijnders.

Il centrocampista olandese ha fatto rientrare l'allarme scattato ieri, che lo aveva reso in dubbio per il match in programma alle 20:45 a San Siro.

Reijnders gioca titolare o va in panchina? Le ultime sulle condizioni del numero 14 rossonero.