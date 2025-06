Reijnders al Manchester City, affare fatto: programmate le visite mediche, quanto guadagna il Milan e tutte le cifre dell'affare

L'olandese sarà il sostituto di Kevin De Bruyne: accordo raggiunto col Milan, che intanto è vicinissimo a Luka Modric.

Tijani Reijnders saluta il Milan e la Serie A per trasferirsi al Manchester City.

Pep Guardiola ha scelto il centrocampista olandese per sostituire Kevin De Bruyne, in arrivo proprio in Italia ma per vestire la maglia del Napoli.

Il Milan ha accettato l'ultima offerta presentata dal City per Reijnders che nei prossimi giorni sosterrà le visite mediche e firmerà con la squadra inglese.

La Serie A perde così un altro protagonista oltre che uno dei migliori giocatori dell'ultima stagione per rendimento.