Sergio-Reguilon(C) Getty Images
Francesco Schirru

Anche Reguilon all'Inter Miami: lo spagnolo giocherà ufficialmente con il club di Messi

L'Inter Miami Campione della MLS annuncia un nuovo acquisto, si tratta dell'ex Real Madrid Reguilon.

Sergio Reguilon è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter Miami. Con un annuncio arrivato nel pomeriggio di lunedì 15 dicembre, la squadra Campione della MLS nord-americana ha confermato l'acquisto dell'ex Real Madrid e Tottenham, svincolatosi dagli Spurs e ora pronto a giocare negli Stati Uniti dal 2026.

Reguilon, vincitore di due Europa League con Siviglia e Tottenham (quest'ultima pochi mesi fa), ha giocato tra Premier e Liga durante la sua carriera, riuscendo a conquistare anche la Coppa del Mondo per Club con la maglia del Real Madrid. Ora una nuova avventura extra-europea, in una squadra che ha appena conquistato il massimo torneo statunitense con alcuni vecchi big della Liga.

Oltre a Messi, miglior giocatore e capocannoniere, l'Inter Miami può contare anche su De Paul, Suarez, Busquets e Jordi Alba, riusciti a superare il Vancouver nella finalissima MLS dello scorso 6 dicembre.

  • L'ANNUNCIO DELL'INTER MIAMI

  • JORDI ALBA E BUSQUETS SALUTANO

    Reguilon arriva, Jordi Alba e Busquets salutano: i due connazionali, infatti, hanno annunciato non solo l'addio all'Inter Miami, ma bensì al calcio giocato. 

    De Paul dovrebbe rimanere anche nella nuova annata, mentre è attualmente in dubbio Luis Suarez, il cui contratto scadrà a fine mese. 

    Sono già stati salutati con un comunicato ufficiale, invece, William Yarbrough, Ryan Sailor, Fafà Picault e Marcelo Weigandt

