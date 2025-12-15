Anche Reguilon all'Inter Miami: lo spagnolo giocherà ufficialmente con il club di Messi

Sergio Reguilon è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter Miami. Con un annuncio arrivato nel pomeriggio di lunedì 15 dicembre, la squadra Campione della MLS nord-americana ha confermato l'acquisto dell'ex Real Madrid e Tottenham, svincolatosi dagli Spurs e ora pronto a giocare negli Stati Uniti dal 2026.

Reguilon, vincitore di due Europa League con Siviglia e Tottenham (quest'ultima pochi mesi fa), ha giocato tra Premier e Liga durante la sua carriera, riuscendo a conquistare anche la Coppa del Mondo per Club con la maglia del Real Madrid. Ora una nuova avventura extra-europea, in una squadra che ha appena conquistato il massimo torneo statunitense con alcuni vecchi big della Liga.

Oltre a Messi, miglior giocatore e capocannoniere, l'Inter Miami può contare anche su De Paul, Suarez, Busquets e Jordi Alba, riusciti a superare il Vancouver nella finalissima MLS dello scorso 6 dicembre.