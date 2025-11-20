Pubblicità
Regolamento Playoff Mondiali 2026, cosa succede e chi si qualifica al 90' in caso di parità: supplementari, rigori?

Cosa prevedono i Playoff Mondiali nel caso in cui semifinali e finali al 90' dovessero concludersi in parità: chi passa? Il regolamento relativo a supplementari e rigori.

Il programma delle semifinali e delle potenziali finali dei Playoff Mondiali, è stato svelato dal sorteggio svolto a Zurigo.

Italia nel percorso A contro l'Irlanda del Nord e - in caso di vittoria - chiamata a giocarsi l'accesso alla Coppa del Mondo 2026 contro una tra Galles e Bosnia.

Sia la semifinale che la finale incluse in ognuno dei 4 percorsi sorteggiati, prevede che le sfide si giochino in gara secca: niente andata e ritorno dunque, bensì tutto da decidersi in una notte.

Cosa succede al 90' in caso di parità? Supplementari, rigori? Chi si qualifica? Il regolamento dei Playoff Mondiali stabilito dalla FIFA.

  • PLAYOFF MONDIALI: COSA SUCCEDE AL 90' IN CASO DI PARITÁ?

    Nel caso in cui una semifinale o una finale dei Playoff Mondiali al 90' dovesse concludersi sul risultato di parità, per stabilire chi passerà il turno o eventualmente volerà in Canada, Messico e Stati Uniti bisognerà continuare a giocare.

  • PLAYOFF MONDIALI: SUPPLEMENTARI O RIGORI IN CASO DI PARITÁ?

    Al 90', in caso di pareggio sia in semifinale che in finale, si procederà con la disputa di due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno. Qualora al 120' persistesse il risultato di parità, per stabilire la Nazionale qualificata si andrà ai calci di rigore.

  • PLAYOFF MONDIALI 2026: PERCORSO E PARTITE DELL'ITALIA

    PERCORSO A PLAYOFF MONDIALI

    SEMIFINALI

    • Italia-Irlanda del Nord (giovedì 26 marzo 2026)
    • Galles-Bosnia (giovedì 26 marzo 2026)

    FINALE

    • Italia/Irlanda del Nord-Galles-Bosnia (martedì 31 marzo 2026)
