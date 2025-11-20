Regolamento Playoff Mondiali 2026, cosa succede e chi si qualifica al 90' in caso di parità: supplementari, rigori?

Il programma delle semifinali e delle potenziali finali dei Playoff Mondiali, è stato svelato dal sorteggio svolto a Zurigo.
Italia nel percorso A contro l'Irlanda del Nord e - in caso di vittoria - chiamata a giocarsi l'accesso alla Coppa del Mondo 2026 contro una tra Galles e Bosnia.
Sia la semifinale che la finale incluse in ognuno dei 4 percorsi sorteggiati, prevede che le sfide si giochino in gara secca: niente andata e ritorno dunque, bensì tutto da decidersi in una notte.
Cosa succede al 90' in caso di parità? Supplementari, rigori? Chi si qualifica? Il regolamento dei Playoff Mondiali stabilito dalla FIFA.