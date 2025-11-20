Le avversarie dell'Italia nei playoff per i Mondiali: Irlanda del Nord in semifinale, Galles o Bosnia nell'eventuale finale

Dopo giorni di processi per il tremendo ko interno contro la Norvegia, l'Italia conosce finalmente l'avversaria che dovrà sfidare nei playoff per i Mondiali in programma a marzo: il sorteggio ha messo l'Irlanda del Nord sulla strada degli azzurri.
Evitata dunque la Svezia, la nazionale potenzialmente più temibile della quarta fascia: il sorteggio di Zurigo è stato piuttosto benevolo con la squadra di Gattuso, almeno in linea teorica considerando quanto accaduto nel 2022 con la modesta Macedonia del Nord.
In Svizzera è stato inoltre determinato il cammino completo che l'Italia dovrà affrontare per approdare ai Mondiali del 2026: in caso di superamento della semifinale contro l'Irlanda del Nord, l'avversaria in finale sarà una tra Galles e Bosnia.