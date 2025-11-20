Le avversarie dell'Italia nei playoff per i Mondiali: Irlanda del Nord in semifinale, Galles o Bosnia nell'eventuale finale

La selezione nordirlandese ha chiuso al terzo posto il proprio girone delle Qualificazioni, dietro a Germania e Slovacchia, potendo però partecipare agli spareggi in virtù della vittoria nel proprio girone di Nations League.

Tre vittorie e tre sconfitte: così si è snodato il percorso nel gruppo A, in cui l'Irlanda del Nord ha chiuso a -3 dal secondo posto della Slovacchia e a -6 dal primo della Germania.