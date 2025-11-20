Pubblicità
Le avversarie dell'Italia nei playoff per i Mondiali: Irlanda del Nord in semifinale, Galles o Bosnia nell'eventuale finale

Svelato il cammino dell'Italia negli spareggi di marzo: la Nazionale di Gattuso sfiderà l'Irlanda del Nord in semifinale e poi, eventualmente, Galles o Bosnia per andare ai Mondiali.

Dopo giorni di processi per il tremendo ko interno contro la Norvegia, l'Italia conosce finalmente l'avversaria che dovrà sfidare nei playoff per i Mondiali in programma a marzo: il sorteggio ha messo l'Irlanda del Nord sulla strada degli azzurri.

Evitata dunque la Svezia, la nazionale potenzialmente più temibile della quarta fascia: il sorteggio di Zurigo è stato piuttosto benevolo con la squadra di Gattuso, almeno in linea teorica considerando quanto accaduto nel 2022 con la modesta Macedonia del Nord.

In Svizzera è stato inoltre determinato il cammino completo che l'Italia dovrà affrontare per approdare ai Mondiali del 2026: in caso di superamento della semifinale contro l'Irlanda del Nord, l'avversaria in finale sarà una tra Galles e Bosnia.

  • IRLANDA DEL NORD IN SEMIFINALE

    La selezione nordirlandese ha chiuso al terzo posto il proprio girone delle Qualificazioni, dietro a Germania e Slovacchia, potendo però partecipare agli spareggi in virtù della vittoria nel proprio girone di Nations League.

    Tre vittorie e tre sconfitte: così si è snodato il percorso nel gruppo A, in cui l'Irlanda del Nord ha chiuso a -3 dal secondo posto della Slovacchia e a -6 dal primo della Germania.

  • GALLES O BOSNIA IN FINALE

    Nel caso l'Italia riesca a superare l'ostacolo Irlanda del Nord in semifinale, come detto, l'eventuale avversaria nella finale che darà accesso ai Mondiali uscirà dall'altra semifinale del Path A: quella tra Galles e Bosnia.

    Il Galles è arrivato al secondo posto nel gruppo J, vinto dal Belgio, lasciandosi a distanza la Macedonia del Nord (comunque ripescata, come detto, grazie al successo nei gironi di Nations League).

    Secondo posto anche per la Bosnia nel gruppo H: Dzeko e compagni hanno chiuso a -2 dall'Austria capolista e con quattro lunghezze di vantaggio sulla seconda posizione della Romania, a sua volta ripescata grazie alla Nations League.

  • Retegui Pio Esposito Italia NorvegiaGetty Images

    QUANDO SI GIOCANO LE PARTITE

    Nonostante il sorteggio sia stato effettuato oggi, i playoff che condurranno verso i Mondiali andranno in scena solamente tra qualche mese: nel marzo del 2026.

    La semifinale che vedrà l'Italia sfidare l'Irlanda del Nord, nello specifico, si giocherà il 26 marzo; cinque giorni più tardi, ovvero il 31, è invece in programma l'eventuale finale contro una tra Galles e Bosnia.

    L'Italia giocherà in casa la prima partita, contro l'Irlanda del Nord, in quanto testa di serie. Vantaggio che nell'eventuale finale non esiste più, ed è per questo che la gara decisiva per gli azzurri si giocherebbe in Galles oppure in Bosnia: lo ha deciso il sorteggio.

  • IL QUADRO COMPLETO DEI PLAYOFF

    Questo è il quadro completo dei playoff Mondiali:

    • PATH A: Italia/Irlanda del Nord vs Galles/Bosnia
    • PATH B: Ucraina/Svezia vs Polonia/Albania
    • PATH C: Turchia/Romania vs Slovacchia/Kosovo
    • PATH D: Danimarca/Macedonia del Nord vs Repubblica Ceca/Irlanda
