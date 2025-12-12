Di norma, il regolamento del Fantacalcio in queste occasioni prevede l'applicazione delle regola del 6 politico.

Tutti i giocatori delle squadre impegnate nei recuperi delle gare rinviate per la Supercoppa, quindi quelli di Inter, Napoli, Milan, Bologna, Parma, Lecce, Verona e Como - compresi infortunati e squalificati - prenderebbero 6 e la giornata verrà regolarmente calcolata il giorno successivo a Genoa-Atalanta, ultima partita in programma nel 16° turno di Serie A.