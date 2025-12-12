Getty
Recuperi Supercoppa al Fantacalcio, quando si giocano e cosa fare: 6 politici o aspettare le partite di Inter, Napoli, Milan e Bologna
6 POLITICI PER NAPOLI-PARMA, INTER-LECCE, VERONA-BOLOGNA, COMO-MILAN
Di norma, il regolamento del Fantacalcio in queste occasioni prevede l'applicazione delle regola del 6 politico.
Tutti i giocatori delle squadre impegnate nei recuperi delle gare rinviate per la Supercoppa, quindi quelli di Inter, Napoli, Milan, Bologna, Parma, Lecce, Verona e Como - compresi infortunati e squalificati - prenderebbero 6 e la giornata verrà regolarmente calcolata il giorno successivo a Genoa-Atalanta, ultima partita in programma nel 16° turno di Serie A.
ASPETTARE I RECUPERI DELLE PARTITE AL FANTACALCIO
Considerato però il numero di squadre e giocatori coinvolti, si potrebbe però prendere in considerazione anche la seconda opzione, quella di aspettare i recuperi prima di calcolare la 16a giornata al Fantacalcio.
In tal caso, dunque, niente 6 politici: si attenderebbero i voti ufficiali di Napoli-Parma, Inter-Lecce, Verona-Bologna e Como-Milan, con tutti i bonus e malus.
QUANDO SI RECUPERANO LE PARTITE RINVIATE PER LA SUPERCOPPA
Le partite della 16a giornata rinviate a causa degli impegni in Supercoppa sono quattro:
- Napoli-Parma, recupero mercoledì 14 gennaio alle 18.30
- Inter-Lecce, recupero mercoledì 14 gennaio ore 20.45
- Verona-Bologna, recupero giovedì 15 gennaio ore 18.30
- Como-Milan, recupero giovedì 15 gennaio ore 20.45
Passerà dunque quasi un mese tra la prima parte del 16° turno e i recuperi. Chiaramente un rischio al Fantacalcio per chi deciderà di aspettare le partite rinviate, tra possibili infortunati e squalificati.
CHE SUCCEDE SE UN GIOCATORE CAMBIA SQUADRA?
Considerando che il mercato sarà aperto, non è impossibile che un giocatore possa trasferirsi e quindi ritrovarsi a giocare la 16a giornata con due squadre diverse.
In questo caso, da regolamento, al Fantacalcio vale il primo voto preso dal calciatore in questione.
