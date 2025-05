Rebic squalificato 2 giornate: la decisione del Giudice Sportivo dopo l'espulsione in Lazio-Lecce, cosa è successo

Lazio vs Lecce

Espulso dalla panchina, per proteste, l'attaccante croato è stato fermato per due turni dopo aver inveito contro arbitro e guardalinee.

Il Lecce ha strappato una salvezza clamorosa confezionando una grande impresa allo Stadio Olimpico contro la Lazio. I salentini, infatti, si sono imposti con il risultato di 1-0 in terra capitolina.

Il goal targato Coulibaly è valso la permanenza in massima serie, ma nel corso del match non sono mancati attimi di tensione.

Ante Rebic è stato infatti espulso, per proteste, mentre si trovava in panchina. Un episodio che è costato una dura sanzione all'attaccante croato, il quale è stato squalificato per ben due giornate.