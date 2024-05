La reazione di Lautaro dopo il rigore sbagliato contro l'Atletico Madrid: cosa ha fatto

Il capitano dell'Inter ricorda anche le difficoltà della prima stagione italiana: "C'era Icardi, ho pensato di andare via".

La stagione dall'Inter si è da poco conclusa col pari sul campo del Verona che ha portato il totale dei punti nerazzurri a 94: al 'Bentegodi' non si è visto Lautaro Martinez, premiato col riconoscimento di MVP della Serie A 2023/24 ma lasciato in panchina per l'intera durata dell'incontro da Simone Inzaghi.

Stagione decisamente positiva per il capitano interista, laureatosi capocannoniere del campionato oltre che campione d'Italia con la conquista dell'agognata seconda stella.

L'unico neo è rappresentato dall'eliminazione agli ottavi di Champions per mano dell'Atletico Madrid, ufficialmente decretata dall'esecuzione sballata del 'Toro' dal dischetto nella lotteria finale: in compagnia della moglie Agustina Gandolfo, Lautaro ha parlato di questo e altro nell'intervista a Dopcast, il vodcast di Diletta Leotta per 'Mamma Dilettante'.