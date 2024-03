Alla squadra di Luis Enrique basta una doppietta della sua stella per tornare ai quarti dopo tre anni. Inutile il goal della bandiera targato Merino.

Se in squadra hai un certo Kylian Mbappé, tutto diventa decisamente più facile. Per informazioni chiedere al PSG che fa suo anche il secondo atto dell'ottavo di finale di Champions League vincendo 2-1 all'Anoeta contro la Real Sociedad. Un risultato che bissa il netto successo dell'andata e che permette alla squadra di Luis Enrique di staccare il pass per i quarti di finale.

Con il pass già ipotecato al Parco dei Principi, il PSG non è mai andato in affanno nella notte di San Sebastian, messa subito in discesa da una magia del solito Mbappé e poi gestita nel miglior modo possibile, senza patemi.

Di fronte, una Real Sociedad inizialmente troppo remissiva, colpita anche in avvio di ripresa da un altro assolo incontenibile del numero 7. I baschi hanno alzato i giri del motore solamente a qualificazione ormai compromessa, prima con il goal annullato e Barrenetxea per fuorigioco e alle porte del novantesimo con la rete di Merino, buona solamente per le statistiche.

A sorridere, dunque, è il PSG che infrange il tabù ottavi di finale e dopo tre anni torna tra le migliori otto d'Europa.