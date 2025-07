Il Real Madrid ha il suo nuovo grande obiettivo: Rodri. La priorità è la sostituzione di Toni Kroos

La squadra di Xabi Alonso ha dato priorità all'acquisto di un nuovo centrocampista per sostituire Toni Kroos: nel mirino c'è anche Rodri.

Huijsen e Alexander-Arnold per la difesa, ora tocca al centrocampo. Il Real Madrid punta l'erede di Toni Kroos in vista dell'imminente nuova stagione al via a metà agosto.

Gli acquisti in difesa hanno tappato dei buchi importanti, ma dopo l'addio di Kroos nel 2024 la squadra non ha trovato un vero sostituto.

Xabi Alonso è arrivato in un club che non ha per le mani un vero e proprio erede del tedesco: per questo nei prossimi giorni il nuovo grande obiettivo del Real Madrid sarà trovarlo, ad un anno dall'addio del fuoriclasse del centrocampo.