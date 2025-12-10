Real Madrid-Manchester City, Mbappé in panchina: perchè? Salta la sfida con Haaland dal 1'

Kylian Mbappé contro Erling Haaland, salta la sfida dal primo minuto. L'attaccante francese, infatti, figura in panchina per la partita tra Real Madrid e Manchester City di questa sera, con calcio d'inizio alle ore 21:00.

Xabi Alonso punta su Rodrygo, Gonzalo e Vinicius in attacco, mentre il cannoniere e trascinatore dei Blancos è seduto in panchina almeno per la prima parte di gara.

Autore di ben 26 goal in appena 24 partite ufficiali fin qui, Mbappé aveva giocato tutte le gare dal primo minuto sia in Liga che in Champions: il 2025/2026 non ha mai visto un Real senza Kylian, che tra l'altro è stato sostituito solamente in alcune occasioni e nei minuti finali delle partite, tanto da mettere insieme 1838 minuti giocati sui 1890 totali dei Blancos.