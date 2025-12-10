Pubblicità
Mbappé Real Madrid Manchester CityGetty Images
Francesco Schirru

Real Madrid-Manchester City, Mbappé in panchina: perchè? Salta la sfida con Haaland dal 1'

Tra i titolari di Real Madrid-Manchester City non c'è Kylian Mbappé, con mister Xabi Alonso che ha spiegato il motivo della scelta poco prima di scendere in campo al Bernabeu.

Kylian Mbappé contro Erling Haaland, salta la sfida dal primo minuto. L'attaccante francese, infatti, figura in panchina per la partita tra Real Madrid e Manchester City di questa sera, con calcio d'inizio alle ore 21:00.

 Xabi Alonso punta su Rodrygo, Gonzalo e Vinicius in attacco, mentre il cannoniere e trascinatore dei Blancos è seduto in panchina almeno per la prima parte di gara. 

Autore di ben 26 goal in appena 24 partite ufficiali fin qui, Mbappé aveva giocato tutte le gare dal primo minuto sia in Liga che in Champions: il 2025/2026 non ha mai visto un Real senza Kylian, che tra l'altro è stato sostituito solamente in alcune occasioni e nei minuti finali delle partite, tanto da mettere insieme 1838 minuti giocati sui 1890 totali dei Blancos.

  • MBAPPE FUORI, SCELTA TECNICA O TURNOVER?

    Kylian Mbappé non è in panchina per scelta tecnica o sull'altare del turnover: il francese, infatti, non è al meglio.

    In dubbio negli scorsi giorni, alla fine Mbappé è stato convocato per la partita contro il Manchester City, senza però avere la possibilità di giocare titolare e dare battaglia ad Erling Haaland nella personale sfida tra i più grandi talenti della loro generazione.

    "Mbappè non è pronto per giocare, sarebbe un rischio" ha detto mister Xabi Alonso a pochi minuti dal big match contro il Manchester City.

  • REAL-CITY, LE FORMAZIONI UFFICIALI

    REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Valverde, Asencio, Rudiger, Carreras; Tchouameni, Ceballos, Bellingham; Rodrygo, Gonzalo, Vinicius

    MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly; Nico, Bernardo Silva; Foden, Cherki, Doku; Haaland

  • NESSUNO COME MBAPPE

    Non solo Mbappé è uno dei più grandi cannonieri d'Europa in questa stagione, tanto da arrivare ad un numero maggiore di reti rispetto alle partite giocate, ma è stato fin qui di gran lunga il calciatore più presente nel Real Madrid.

    Sempre in campo nelle 21 partite, ha saltato appena 52 minuti in virtù di alcuni cambi nel finale, per un totale di 1838 giocati. 

    Per capire quanto Xabi Alonso abbia puntato su Mbappé, il secondo giocatore più presente è stato Vinicius con 1520 minuti. Sul podio anche Arda Guler, con 1365 minuti tra Champions League e Liga da agosto ad oggi.

