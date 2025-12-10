Real Madrid-Manchester City 1-2 cronaca e tabellino: Xabi Alonso nei guai, Guardiola vince in rimonta

Real Madrid-Manchester City sarà l'ultima partita di Xabi Alonso sulla panchina dei Blancos? Si vedrà, ma l'ex tecnico del Bayer Leverkusen traballa come non mai dopo la sconfitta interna contro Pep Guardiola. 2-1 in rimonta, gli inglesi espugnano il Bernabeu e mettono nei guai il mister spagnolo, nuovamente k.o in casa dopo il Celta Vigo e in difficoltà nella gestione di squadra e spogliatoio.

Con Mbappé in panchina, non al meglio, il Real ha trovato il vantaggio con Rodrygo, prima che O'Reilly e Haaland (su rigore) ribaltassero la partita tra il 35' e il 43' del primo tempo. Un match decisamente complicato per i padroni di casa, che nel primo tempo hanno calciato nello specchio difeso da Donnarumma solamente in occasione del goal dell'1-0, subendo al contrario diverse conclusioni da parte degli ospiti.

Nella ripresa, con gli stessi undici del primo tempo, Real e City hanno dato vita ad un match più lento, con i padroni di casa praticamente mai pericolosi. L'ingresso di Arda Guler al 58' e quello di Brahim al 67' non hanno cambiato il corso del match, trascinatosi sul pareggio fino al fischio finale.