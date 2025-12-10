Pubblicità
Haaland Real Madrid Manchester City Champions LeagueGetty Images
Francesco Schirru

Real Madrid-Manchester City 1-2 cronaca e tabellino: Xabi Alonso nei guai, Guardiola vince in rimonta

Mbappé non al meglio e in panchina, il Real Madrid cade nuovamente al Bernabeu: ora Xabi Alonso è in bilico, decide il solito Haaland su calcio di rigore.

Real Madrid-Manchester City sarà l'ultima partita di Xabi Alonso sulla panchina dei Blancos? Si vedrà, ma l'ex tecnico del Bayer Leverkusen traballa come non mai dopo la sconfitta interna contro Pep Guardiola. 2-1 in rimonta, gli inglesi espugnano il Bernabeu e mettono nei guai il mister spagnolo, nuovamente k.o in casa dopo il Celta Vigo e in difficoltà nella gestione di squadra e spogliatoio.

Con Mbappé in panchina, non al meglio, il Real ha trovato il vantaggio con Rodrygo, prima che O'Reilly e Haaland (su rigore) ribaltassero la partita tra il 35' e il 43' del primo tempo. Un match decisamente complicato per i padroni di casa, che nel primo tempo hanno calciato nello specchio difeso da Donnarumma solamente in occasione del goal dell'1-0, subendo al contrario diverse conclusioni da parte degli ospiti.

Nella ripresa, con gli stessi undici del primo tempo, Real e City hanno dato vita ad un match più lento, con i padroni di casa praticamente mai pericolosi. L'ingresso di Arda Guler al 58' e quello di Brahim al 67' non hanno cambiato il corso del match, trascinatosi sul pareggio fino al fischio finale.

  • IL TABELLINO DI REAL-CITY 1-2

    Marcatori: 28' Rodrygo (R), 35' O'Reilly (M), 43' rig. Haaland (M)

    REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Valverde, Asencio (79' Endrick), Rudiger, Carreras; Tchouameni, Ceballos (67' Brahim), Bellingham; Rodrygo, Gonzalo (58' Arda Guler), Vinicius. Allenatore: Xabi Alonso

    MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly; Nico, Bernardo Silva; Foden (70' Reijnders), Cherki (70' Savinho), Doku (88' Akè); Haaland (70' Marmoush). Allenatore: Guardiola

    Arbitro: Turpin (FRA)

    Ammoniti: Foden (C), Rudiger (R), O'Reilly (M), Rodrygo (R), Carreras (R), Bernardo Silva (M)

    Espulsi: -

  • LA CLASSIFICA DI REAL E CITY

    Dopo la vittoria del Manchester City, il team inglese sale a quota 13 in classifica, dunque nelle prime otto posizioni che dopo l'ottavo turno varranno gli ottavi diretti.

    Il Real Madrid è dunque scavalcato dai britannici, ma comunque ancora nelle prime otto con 12 punti. Il k.o del 10 dicembre, però, porta diverse squadre ad agganciare o avvicinarsi ai Blancos, compresa una Juventus ora a -3.

0