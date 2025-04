Nel Real Madrid pesa il vuoto lasciato da Kroos: Mac Allister, Alexander-Arnold e tutti i possibili obiettivi per il prossimo calciomercato

Nei Blancos quest'anno sta pesando notevolmente l'assenza in mezzo al campo di Kross: Florentino Perez è pronto a fare un colpo importante in estate.

I tifosi del Real Madrid si sono presentati mercoledì al Santiago Bernabeu sperando in un altro miracolo. Le cose, però, sono andate in tutt'altro modo.

I Blancos hanno trascorso gran parte della serata bombardando l'area dell'Arsenal con cross e lanci lunghi, ma è stato tutto inutile.

In uno degli appuntamenti più importanti della stagione madrilena, è apparsa ancor più evidente l'assenza di un giocatore come Toni Kross al centro del campo: la formazione di Carlo Ancelotti ha faticato sia all'andata che al ritorno a schermare la mediana dei Gunners, peccando in particolar modo di mancanza della giusta grinta per arrivare prima degli avversari.

Il centrocampista tedesco, che ha salutato la scorsa estate (dando il suo addio al calcio), non è stato adeguatamente sostituito ed ora Florentino Perez sembra intenzionato a rimediare con un grande acquisto nella prossima sessione di calciomercato.

Da Trent Alexander-Arnold ad Alexis Mac Allister, tutti gli obiettivi per il 'post Toni Kross' nel centrocampo del Real Madrid.