Alexander-Arnold al Real Madrid: accordo vicinissimo, cifre e dettagli dell'operazione

L'esterno del Liverpool lascerà i Reds a zero al termine della stagione: ultimi dettagli da limare, poi la firma con i Blancos.

Alle porte del rush finale di una stagione che vede il Real Madrid assoluto protagonista, ai quarti di Champions League e in piena corsa per la vittoria della Liga, i Blancos lavorano già in chiave futura e in queste ore hanno praticamente definito il primo grande colpo dell'estate 2025.

Carlo Ancelotti, a partire da luglio, si prepara infatti ad accogliere Trent Alexander-Arnold, esterno di proprietà del Liverpool, che si appresta a salutare i Reds dopo nove stagioni, senza contare i dodici anni di settore giovanile che il classe 1998 ha speso nel club della sua città Natale.

Alexander-Arnold, dunque, vestirà la leggendaria 'camiseta blanca' a partire dalla stagione 2025/26, per dare il via ad un nuovo ed entusiasmante capitolo della sua carriera.