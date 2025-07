Nè in campo nè in panchina per la partita contro il Manchester City, Weah e Mbangula sono ora presenti per il match contro il Real. E il mercato?

Sono i nomi sotto contratto con la Juventus più chiacchierati dell'ultima settimana. Tim Weah e Samuel Mbangula avanti e indietro, tra Premier League, Serie A e una partita in tribuna al Mondiale, alla quale è seguita quella in panchina, almeno inizialmente, contro il Real Madrid. I tifosi della Juventus cercano di capirci qualcosa in vista della prossima annata di Serie A, Champions e Coppa Italia, al via a fine agosto e oramai sempre più vicina. Esclusi da Tudor per la partita persa malamente contro il Manchester City di Guardiola, club ora eliminato dal torneo per mano dell'Al-Hilal di Simone Inzaghi, Weah e Mbangula hanno fatto di nuovo capolino per gli ottavi contro il Real Madrid. Indizio di calciomerato all'opposto con quello che aveva escluso i due giocatori dalla partita precedente? L'articolo prosegue qui sotto