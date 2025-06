Real Madrid-Juventus è anche Arda Guler contro Kenan Yildiz: i due talenti che fanno sognare il calcio turco

Real Madrid vs Juventus

Mondiale per Club

Arda Guler e Kenan Yildiz, entrambi classe 2005, sono le due stelle della Turchia di Vincenzo Montella e ora si sfidano negli ottavi di finale del Mondiale per Club tra Real Madrid e Juventus.

Avversari per novanta minuti al Mondiale per Club, amici da sempre e compagni in Nazionale. Real Madrid-Juventus è anche la sfida tra Arda Guler e Kenan Yildiz.

Entrambi turchi, entrambi nati nel 2005 a soli tre mesi di distanza l'uno dall'altro, ora si affrontano negli ottavi di finale del Mondiale per Club.

Il numero 10 bianconero è ormai da tempo un punto fermo della Juventus e dopo l'arrivo di Tudor sembra essere ulteriormente cresciuto in personalità.

L'articolo prosegue qui sotto

Arda Guler invece ha faticato a trovare spazio con Ancelotti, ma Xabi Alonso lo ha messo subito al centro del suo nuovo Real Madrid e non sembra disposto a lasciarlo partire nonostante una rosa extra-large.