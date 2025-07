Real Madrid-Juventus a rischio? Pioggia copiosa a Miami: gli aggiornamenti

Real Madrid vs Juventus

Mondiale per Club

Pioggia fitta all'Hard Rock Stadium di Miami, sede di Real Madrid-Juventus: gli aggiornamenti sulla possibile allerta meteo.

La Juventus si gioca l'accesso ai quarti di finale del Mondiale per Club contro il Real Madrid, avversario agli ottavi della truppa di Tudor.

Match in programma a Miami, precisamente all'Hard Rock Stadium: la pioggia copiosa caduta in queste ore ha però gettato più di qualche dubbio sulla regolare disputa dell'incontro.

Colpa dell'ormai famigerato 'weather delay', con cui più squadre hanno dovuto fare i conti: ma Real Madrid-Juventus è da considerarsi a rischio per questioni di meteo?