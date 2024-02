Real Madrid-Girona 4-0: scontro diretto ai 'Blancos' che volano a +5

Il Real Madrid rafforza il primato nella Liga: poker al Girona che scivola a -5 dai ragazzi di Carlo Ancelotti. Doppietta per Bellingham.

La Liga 2023/24 si colora sempre più di bianco: merito del Real Madrid che fa suo lo scontro diretto al vertice contro il Girona, travolto dalla netta differenza in quanto a tecnica ed esperienza rispetto ai più quotati rivali.

Un 4-0 senza storia, nonostante le gravi assenze e una difesa tutta da reinventare per Ancelotti, costretto a schierare l'inedita coppia composta da Carvajal e Tchouameni davanti al portiere Lunin. Un assetto che non condiziona più di tanto i 'Blancos', in vantaggio già al 6': gran destro a giro di Vinicius e match subito in salita per il Girona.

Al 35' arriva anche il raddoppio ad opera di Bellingham, lanciato in profondità da Vinicius: l'inglese salta Gazzaniga e deposita la sfera nella porta completamente spalancata.

Lo spartito non cambia nella ripresa, col Real sceso in campo con una cattiveria senza eguali: il tap-in di Bellingham vale il tris, seguito dal poker di Rodrygo con un destro scoccato all'ingresso nell'area di rigore.

Nel finale c'è anche l'episodio del rigore sbagliato da Joselu, assegnato per uno sgambetto di Yan Couto ai danni di Arda Güler: palo pieno dello spagnolo, che non cede il tiro al talento turco nonostante la richiesta di Tchouameni.