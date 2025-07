Real Madrid eliminato, Modric chiude la fenomenale carriera con i Blancos. Ora il Milan

Mondiale, Real fuori contro il PSG: è l'ultima partita di Modric con la maglia della squadra spagnola. Lo attende il team di Max Allegri.

Non si è chiusa al meglio l'avventura di Luka Modric al Real Madrid, eliminato dal Mondiale per Club in seguito ad un secco 3-0 rimediato in semifinale contro il PSG. La carriera del centrocampista croato, però, è stampata nella leggenda e rimarrà tale per sempre. Tra i più importanti giocatori di tutti i tempi, non solo nel suo ruolo, l'ex Tottenham ha vinto tutto a più riprese con i Blancos, decidendo di salutare alla soglia dei 40 anni. Il suo futuro? Nessun dubbio: sarà al Milan.

Come confermato anche da Max Allegri, nuovo tecnico rossonero, nelle prossime settimane Modric arriverà a Milano come rinforzo d'esperienza per la stagione rossonera senza coppe europee. Tifoso del Diavolo da bambino, il croato alla fine ha scelto di proseguire la sua carriera proprio con la maglia del Milan. 40enne il prossimo settembre, verrà ufficializzato dalla società meneghina come nuovo acquisto, nonostante il suo arrivo sia ufficioso oramai da tempo.

Modric saluta il Real Madrid al MetLife dopo essere stato festeggiato da compagni e tifosi la scorsa primavera, che hanno avuto modo di conoscere ed amare il croato per quasi 600 partite ufficiali con i Blancos.