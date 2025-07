Real Madrid-Borussia Dortmund 3-2, pagelle e tabellino: ci pensano i Garcia, Gonzalo e Fran valgono la semifinale

Real Madrid vs Borussia Dortmund

Mondiale per Club

Due reti nel primo tempo portano il Real al turno successivo, dove affronterà il PSG. Nel finale succede di tutto: tre reti nei minuti di recupero.

Sembrava tutto troppo facile per il Real Madrid di Xabi Alonso, che aveva chiuso la pratica Borussia Dortmund nei primi venti minuti con i suoi due Garcia, Fran e Gonzalo. Nell'extra-time, però, il caos che ha rischiato di compromettere il passaggio del turno: tre reti, di cui due per i gialloneri, dopo il 90', che alla fine non hanno comunque cambiato la questione: Blancos sono qualificati dopo il 3-2 finale.

Le due reti che hanno permesso ai Blancos di superare il team tedesco ed approdare in semifinale per la super sfida contro il PSG Campione d'Europa sono un saggio della forza delle fasce su cui il nuovo tecnico ha cominciato a lavorare nelle ultime settimane: goal da una parte e dall'altra.

Il Real Madrid ha sbloccato il match dalla sinistra, dunque ha raddoppiato dalla destra: vantaggio con un cross, 2-0 con un bel traversone basso. Insomma, i Blancos dimostrano che il 2025/2026 potrà essere di rinascita qualora le stesse cose mostrare nelle ultime gare del Mondiale riescano a prendere piede anche in Champions, Liga e Coppa del Re.

L'articolo prosegue qui sotto

Arda Guler e Alexander Arnold in versione assistman, Fran e Gonzalo Garcia autori dei due goal che valgono il passaggio del turno, con quest'ultimo ora capocannoniere del torneo insieme a Di Maria e Marcos Leonardo, ma unico ancora in gioco.

Nel finale il match si riaccende dopo una fase di stanca, in cui il tutto sembrava poter terminare con due reti a zero: in extratime arrivano le reti di Beier, Guirassy (rigore) e Mbappè, che chiudono la contesa sul 3-2, non prima che Courtois levi le castagne dal fuoco con una parata da portiere top, qual è, su Sabitzer.

Tornando a Gonzalo Garcia, una delle persole più luminose di questo torneo, Xabi Alonso sta dando fiducia massima al 21enne visti i problemi di Mbappè - alla fine comunque risultato decisivo - e la punta sta dimostrando di saper reggere l'attacco in maniera perfetta: per l'ex mister del Bayer Leverkusen ci sarà un bel problema di abbondanza in attacco a partire da agosto. Prima di tutto, però, c'è un Mondiale da vincere contro PSG, Chelsea e Fluminense.

L'unico problema, arrivato all'ultimo secondo, sarà l'assenza del nuovo arrivato Huijsen: espulso in occasione del rigore di Guirassy, non potrà prendere parte alla semifinali. Per l'ex Roma solo l'eventuale finalissima.