Real Madrid, domani l'annuncio di Mbappé? Social impazziti ma non c'entra il francese

Con un post social, il Real Madrid ha mandato in fermento i suoi tifosi che sperano nell'annuncio di Mbappé: ma la realtà è diversa.

Non c'è ancora l'ufficialità, ma negli ambienti del calciomercato tutti (o quasi) sono concordi: Kylian Mbappé giocherà nel Real Madrid a partire dalla stagione 2024/25.

Il francese, a meno di ribaltoni, non firmerà il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno col PSG, che fino all'ultimo sta cercando di convincere la sua stella a non lasciare Parigi.

Nel frattempo, la tifoseria del Real Madrid è stata 'elettrizzata' da un post pubblicato su 'X' dalla stessa società madrilena, che ha scatenato supposizioni di ogni tipo: in primis quella relativa all'annuncio dell'acquisto di Mbappé.