Real Madrid-Al Hilal 1-1, pagelle e tabellino: Ruben Neves risponde a Gonzalo Garcia, poi Bono para un rigore

Si chiude in parità il big match del girone H: Neves (su rigore) risponde a Gonzalo Garcia, poi al 92' Bono respinge il penalty di Valverde.

La prima di Xabi Alonso e di Simone Inzaghi sulle panchine di Real Madrid e Al-Hilal si chiude con il più classico dei botta e risposta: il big match del girone H del Mondiale per Club si chiude dunque con il risultato di 1-1.

Nella prima frazione di gioco si viaggia subito ad alti ritmi con l'Al-Hilal, alla prima ufficiale con Simone Inzaghi allenatore, che desta la migliore impressione sfiorando il goal del vantaggio a metà frazione con Marcos Leonardo che, da posizione ottimale, manca il bersaglio. E come spesso accade, la legge non scritta del goal sbagliato-goal subito presenta subito il conto perché a sbloccare il match, al 34', è proprio il Real Madrid con Gonzalo Garcia che riceve da Rodrygo e a tu per tu con Bono non perdona. L'Al-Hilal però rimane aggrappato alla partita e prima dell'intervallo acciuffa il pari: ingenuità di Raul Asencio che stende Marcos Leonardo in squadra, poi dal dischetto ci pensa Ruben Neves a spiazzare Courtois e a ristabilire l'equilibrio.

Nella ripresa è subito fiammata di marca Real con Vinicius che, un minuto dopo l'intervallo, fa tremare la traversa della porta di Bono. Sembra il presagio ad una seconda frazione di gioco decisamente scoppiettante, ma con il passare dei minuti caldo e stanchezza la fanno da padrone e la gara sfuma verso la sua conclusione senza grossi sussulti. Le due favorite del girone H, dunque, si annullano e mettono nel mirino le prossime sfide: il Real affronterà i messicani del Pachuca, mentre l'Al-Hilal se la vedrà con gli austriaci del Salisburgo.