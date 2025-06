Real Madrid-Al Hilal dove vederla: DAZN, Mediaset o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Ostacolo Al Hilal per il Real Madrid nella prima giornata del Mondiale per Club: tutto su formazioni e diretta tv e streaming della gara.

Real Madrid pronto a ripartire con una nuova guida tecnica: al posto di Carlo Ancelotti è arrivato Xabi Alonso, all'esordio sulla panchina dei 'Blancos' in occasione della sfida all'Al Hilal nel Mondiale per Club.

Anche gli arabi sono reduci dall'ingaggio di un nuovo allenatore: alla fine Simone Inzaghi ha accettato l'importante proposta contrattuale, ponendo così fine al rapporto quadriennale con l'Inter.

A completare il quadro delle squadre sorteggiate nel Gruppo H troviamo i messicani del Pachuca e gli austriaci del Salisburgo.

L'articolo prosegue qui sotto

In questo articolo troverete tutto l'occorrente per rimanere aggiornati su Real Madrid-Al Hilal: dalle formazioni alle info su come vedere la partita in diretta tv e streaming.