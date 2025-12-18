Raspadori torna in Serie A già a gennaio? Poco spazio all'Atletico Madrid, l'interesse della Roma e le voci sulla Lazio

Ma come sta andando e quanto sta giocando Giacomo Raspadori all'Atletico Madrid?

L'attaccante italiano è sceso in campo dieci volte in Liga, di cui però solo una da titolare il 21 settembre. E non ha ancora trovato la via della rete.

Raspadori ha invece segnato un goal in Champions League contro l'Eintracht ma nelle successive quattro partite è sempre rimasto seduto in panchina.

La seconda e finora ultima rete di Raspadori con l'Atletico Madrid è arrivata in Coppa del Re dove è stato schierato titolare da Simeone per la quarta volta in stagione.