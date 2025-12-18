Pubblicità
Atletico de Madrid v Eintracht Frankfurt - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport
Lelio Donato

Raspadori torna in Serie A già a gennaio? Poco spazio all'Atletico Madrid, l'interesse della Roma e le voci sulla Lazio

L'attaccante italiano sta trovando poco spazio all'Atletico Madrid e potrebbe valutare un ritorno in Serie A anche per non perdere la Nazionale. Sulle tracce di Raspadori ci sarebbe soprattutto la Roma.

Giacomo Raspadori potrebbe tornare a giocare in Serie A già durante il mercato di gennaio.

L'ex attaccante del Napoli, infatti, non sta trovando troppo spazio all'Atletico Madrid dove è chiuso dalla concorrenza dei vari Julian Alvarez, Sorloth e Griezmann.

Proprio per questo motivo non è escluso che Raspadori valuti con grande attenzione possibili offerte in arrivo dall'Italia a gennaio.

La Roma, alla ricerca di un attaccante, sarebbe una delle società interessate ma molto dipenderà dall'Atletico Madrid e dalle condizioni dell'eventuale trasferimento.

  • COME STA ANDANDO RASPADORI ALL'ATLETICO MADRID

    Ma come sta andando e quanto sta giocando Giacomo Raspadori all'Atletico Madrid?

    L'attaccante italiano è sceso in campo dieci volte in Liga, di cui però solo una da titolare il 21 settembre. E non ha ancora trovato la via della rete.

    Raspadori ha invece segnato un goal in Champions League contro l'Eintracht ma nelle successive quattro partite è sempre rimasto seduto in panchina.

    La seconda e finora ultima rete di Raspadori con l'Atletico Madrid è arrivata in Coppa del Re dove è stato schierato titolare da Simeone per la quarta volta in stagione.

  • QUANTO È COSTATO RASPADORI ALL'ATLETICO MADRID

    Raspadori si è trasferito dal Napoli all'Atletico Madrid solo pochi mesi fa.

    L'attaccante è stato acquistato dai Colchoneros a titolo definitivo per 22 milioni di euro più quattro di bonus. Un investimento importante che faceva presagire un maggiore utilizzo.

    Simeone però nel reparto offensivo ha davvero molte alternative e tutte di altissima qualità. Ecco perché Raspadori sta faticando a trovare lo spazio desiderato.

    Allo stesso tempo sia il giocatore che l'Atletico Madrid sperano ancora che la storia possa decollare nei prossimi mesi.

  • RASPADORI LASCIA L'ATLETICO A GENNAIO?

    Nonostante questo nelle ultime settimane l'addio di Raspadori già a gennaio sembra più probabile.

    Anche perché l'attaccante non vuole perdere la Nazionale e il treno che potrebbe portarlo ai prossimi Mondiali, sempre che l'Italia riesca a superare i playoff.

    L'esplosione di Scamacca, infatti, rischia di ridurre gli spazi in azzurro considerato come Kean e Retegui siano ormai considerati intoccabili da Gattuso.

    Se la situazione all'Atletico Madrid non dovesse cambiare, insomma, Raspadori potrebbe davvero valutare un trasferimento in prestito a gennaio.

  • L'INTERESSE DELLA ROMA PER RASPADORI

    Ma dove potrebbe andare Raspadori a gennaio?

    Una delle società maggiormente interessate all'ex di Sassuolo e Napoli sarebbe la Roma. I giallorossi, infatti, cercano un attaccante considerate le difficoltà di Ferguson e Dovbyk in questo avvio di stagione.

    Raspadori non è una prima punta fisica ma le sue caratteristiche si sposerebbero molto bene col tipo di calcio voluto da Gasperini. Inoltre conosce benissimo la Serie A.

    L'Atletico Madrid potrebbe aprire ad una cessione in prestito con diritto o obbligo di riscatto condizionato. E su Raspadori ci sarebbe anche l'interesse della Lazio nel caso in cui i biancocelesti dovessero cedere un attaccante.

