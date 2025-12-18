Raspadori torna in Serie A già a gennaio? Poco spazio all'Atletico Madrid, l'interesse della Roma e le voci sulla Lazio

Giacomo Raspadori potrebbe tornare a giocare in Serie A già durante il mercato di gennaio.
L'ex attaccante del Napoli, infatti, non sta trovando troppo spazio all'Atletico Madrid dove è chiuso dalla concorrenza dei vari Julian Alvarez, Sorloth e Griezmann.
Proprio per questo motivo non è escluso che Raspadori valuti con grande attenzione possibili offerte in arrivo dall'Italia a gennaio.
La Roma, alla ricerca di un attaccante, sarebbe una delle società interessate ma molto dipenderà dall'Atletico Madrid e dalle condizioni dell'eventuale trasferimento.