Raspadori contro Scamacca, ex compagni e oggi avversari: si giocano Europei e Champions

Napoli-Atalanta e la sfida nella sfida: i due attaccanti si ritrovano contro al Maradona per un match che dirà tanto sul proseguo della stagione.

Due vecchi amici di fronte, l'uno contro l'altro, nello stesso ruolo. Napoli-Atalanta, match che apre la 30ª giornata di Serie A oggi alle ore 12:30, regalerà un incrocio emozionante non solo per la zona Champions ma anche per gli attaccanti Giacomo Raspadori e Gianluca Scamacca.

Ex compagni al Sassuolo dove hanno spiccato il volo insieme, oggi al Maradona i due saranno avversari e si giocheranno anche una bella di futuro, tra l'inseguimento al quinto posto per un posto nell'Europa che conta e le attenzioni del ct Spalletti.

Oggi né Raspadori né Scamacca sono titolari fissi dei rispettivi club, ma nello scontro diretto di oggi entrambi potrebbero scendere in campo dal primo minuto, vista la squalifica di Kvara da un lato e l'indisponibilità di De Ketelaere dall'altra.