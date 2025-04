Raspadori per sostituire Neres, Conte ha deciso: come cambia il Napoli con l'attaccante italiano

L'infortunio di Neres costringe il Napoli ad una nuova trasformazione: Raspadori può diventare il jolly scudetto.

Di cambiamenti tattici e di uomini il Napoli ne ha fatti tanti dall'inizio della stagione; la squadra di Antonio Conte è partita con la difesa a tre, poi lo spostamento ad una linea a quattro e un'alternanza che si è ripetuta a seconda dei momenti e dei giocatori a disposizione.

Per le ultime cinque gare di campionato il Napoli potrebbe assumere un altro vestito tattico, conseguente all'ennesimo infortunio di David Neres e l'inserimento di Giacomo Raspadori.

Se infatti a Monza l'attaccante italiano era rimasto comunque in panchina nonostante l'assenza di Neres, già a partire con il Torino il tecnico è orientato a lanciarlo titolare Sono arrivate risposte chiare sotto questo punto di vista. E con il campionato ancora in ballo chissà se proprio Raspadori non possa diventare a sorpresa l'uomo Scudetto del Napoli.