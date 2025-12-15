Raspadori alla Roma? L'Atletico Madrid apre alla cessione, può tornare subito in Serie A

Jack Raspadori può lasciare l'Atletico Madrid a pochi mesi dal suo arrivo in Spagna. Utilizzato da Simeone come titolare in una sola gara di campionato, l'ex Napoli non è per nulla certo di continuare nella Liga anche dopo il calciomercato di gennaio alle porte. I Colchoneros ascolteranno le proposte in arrivo per l'attaccante italiano, tra cui potrebbe esserci anche quella della Roma.

Come evidenziato dall'esperto di mercato Matteo Moretto, infatti, la Roma è interessata a riportare Raspadori a gennaio e nelle prossime settimane avvicinerà l'Atletico Madrid per capire se l'affare sia o meno fattibile. Gasperini ha sempre stimato l'attaccante, tanto da averlo richiesto ai tempi dell'Atalanta, ed ora i tempi potrebbero essere maturi per poterlo allenare.

Nonostante la priorità per l'attacco della Roma risulti ancora essere Zirkzee, la situazione legata a Raspadori potrebbe riportare uno degli attaccanti italiani più noti degli ultimi anni in Serie A, anche in vista dei playoff Mondiali.