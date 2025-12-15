Pubblicità
Pubblicità
Raspadori Atletico MadridGetty Images
Francesco Schirru

Raspadori alla Roma? L'Atletico Madrid apre alla cessione, può tornare subito in Serie A

Calciomercato dalla Liga per la Roma? I giallorossi vogliono riportare in Serie A Jack Raspadori, che ha giocato una sola partita da titolare in campionato fin qui.

Pubblicità

Jack Raspadori può lasciare l'Atletico Madrid a pochi mesi dal suo arrivo in Spagna. Utilizzato da Simeone come titolare in una sola gara di campionato, l'ex Napoli non è per nulla certo di continuare nella Liga anche dopo il calciomercato di gennaio alle porte. I Colchoneros ascolteranno le proposte in arrivo per l'attaccante italiano, tra cui potrebbe esserci anche quella della Roma.

Come evidenziato dall'esperto di mercato Matteo Moretto, infatti, la Roma è interessata a riportare Raspadori a gennaio e nelle prossime settimane avvicinerà l'Atletico Madrid per capire se l'affare sia o meno fattibile. Gasperini ha sempre stimato l'attaccante, tanto da averlo richiesto ai tempi dell'Atalanta, ed ora i tempi potrebbero essere maturi per poterlo allenare.

Nonostante la priorità per l'attacco della Roma risulti ancora essere Zirkzee, la situazione legata a Raspadori potrebbe riportare uno degli attaccanti italiani più noti degli ultimi anni in Serie A, anche in vista dei playoff Mondiali.

  • LA STAGIONE DI RASPADORI

    Raspadori ha segnato un goal e fornito due assist nelle dodici partite ufficiali giocate con l'Atletico Madrid, di cui solamente tre da titolare.

    Nella Liga, in particolare, Raspadori ha giocato da titolare solo la partita contro il Maiorca, mentre dopo quelle di Champions contro Eintracht e Liverpool non ha più disputato nemmeno un minuto europeo, rimanendo in panchina per le sfide contro Arsenal, Union Saint-Gilloise, Inter e PSV.

    Anche in campionato è quasi sempre rimasto in panchina senza subentrare, per un totale di ben sette match in cui non ha giocato nemmeno un minuto.

    • Pubblicità

  • LA FORMULA PER RASPADORI

    In che modo Raspadori tornerebbe eventualmente in Serie A? 

    La Roma punterebbe a un prestito con obbligo di riscatto o evenutualmente con diritto, mentre appare dififcile che i giallorossi puntino ad averlo immediatamente sborsando una cifra considerevole.

    Raspadori ha lasciato il Napoli per 22 milioni la scorsa estate, ma il suo valore di mercato è sicuramente calato dopo i mesi passati a Madrid, soprattutto con appena 64 minuti disputati nell'ultimo mese tra Champions League e campionato spagnolo.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL RUOLO ALLA ROMA

    Nel corso degli ultimi anni Raspadori ha dimostrato di essere uno degli attaccanti italiani più duttili. Nel modulo di Gasperini potrebbe essere sia la prima punta, sia uno dei trequartisti a supporto del centravanti.

    Con l'eventuale suo arrivo, inoltre, Gasperini potrebbe puntare anche su altri moduli rispetto al solito 3-4-2-1, magari utilizzando più frequentemente il 3-5-2.

    Negli ultimi mesi ha quasi sempre giocato da punta, con qualche apparizione da ala sinistra.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • RASPADORI CONTRO LA ROMA

    Raspadori si unirebbe a una squadra contro cui non mai avuto grossa fortuna in termini realizzativi, tanto da aver segnato una sola rete in sette incontri ufficiali.

    Contro l'Atalanta di Gasperini non ha mai segnato, eppure l'attuale tecnico della Roma ha sempre ammirato le sue prestazioni: ora potrebbe essere arrivato il momento per unirli in matrimonio sportivo.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Roma crest
Roma
ROM
Como crest
Como
COM
Coppa del Rey
Atletico Baleares crest
Atletico Baleares
ATL
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
0