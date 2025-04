Rasmus Hojlund è il peggior attaccante del Manchester United nell'era della Premier League?

Il club è alla ricerca di un nuovo attaccante per la prossima stagione, i numeri di Hojlund: tra i peggiori nella storia del Manchester United.

"Creiamo alcune occasioni e poi si ripropone sempre lo stesso problema, la mancanza di goal." Questa è stata la valutazione di Ruben Amorim sul noioso pareggio per 0-0 del Manchester United con il Manchester City domenica scorsa e sembrava stanco di ripetere la stessa frase ogni settimana. La sua squadra sta migliorando costantemente e ci sono stati molti segnali incoraggianti nelle ultime partite, ma sembra ancora incapace di segnare.

Nonostante questo ad Amorim non sia stato chiesto della prestazione del suo centravanti principale, Rasmus Hojlund. Questo perché la prestazione del danese è stata tristemente familiare, l'ennesima dimostrazione di un giocatore totalmente privo di fiducia che sembra incapace di trovare la rete. Contro il City non ha tirato, non ha toccato palla nell'area avversaria e ha perso il pallone quattro volte prima di essere sostituito da Joshua Zirkzee.

Il danese è almeno riuscito a tirare due volte nella partita di andata dei quarti di finale di Europa League dello United contro il Lione, ma non è mai sembrato in grado di segnare, sprecando un passaggio meraviglioso di Patrick Dorgu. Hojlund non solo non segna, ma con un solo goal nelle ultime 25 presenze con lo United, non crea alcun pericolo.

La rivelazione che Harry Maguire ha rappresentato una minaccia maggiore in termini di goal attesi in nove minuti in campo contro il Nottingham Forest rispetto a Hojlund nelle sue precedenti 15 apparizioni ha riassunto la sua attuale situazione. Non sorprende quindi che lo United sia alla ricerca di un nuovo attaccante e sia pronto a lottare contro il Chelsea per ingaggiare Liam Delap in estate.

Nonostante giochi in una delle squadre più deboli del campionato, che sta per retrocedere direttamente in seconda divisione, Delap è riuscito a segnare 12 goal in Premier League, quattro volte più di Hojlund, nella sua prima stagione completa nella massima serie. Il ventiduenne è cresciuto al Manchester City insieme a Cole Palmer e Morgan Rogers e si dice che possa essere il successore di Harry Kane in Nazionale. Sarebbe sicuramente un acquisto intelligente per lo United se riuscisse a soddisfare la valutazione di 40 milioni di sterline (51 milioni di dollari) fatta dall'Ipswich, che potrebbe scendere a 30 milioni di sterline (39 milioni di dollari) se i Tractor Boys dovessero retrocedere.

Ma il fatto che lo United stia facendo un'offerta per un altro giovane centravanti dimostra che hanno perso fiducia nell'uomo che hanno scelto di ingaggiare al posto di Harry Kane, e per il quale hanno sborsato la cifra enorme di 72 milioni di sterline (94 milioni di dollari), rendendolo l'ottavo acquisto più costoso di tutti i tempi.

Ma dove si colloca Hojlund tra tutti gli attaccanti che lo United ha avuto nell'era della Premier League?