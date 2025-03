Rashford e Asensio trascinano l'Aston Villa: dal intuizioni di Monchi sul mercato al sogno europeo di Emery

Con i colpi di gennaio è arrivata la svolta: i 'Villans' sono ai quarti di Champions e a -2 dall'Europa in Premier grazie a Rashford e Asensio.

L'Aston Villa sta vivendo una stagione da sogno, grazie a un cammino entusiasmante in Champions League e un rendimento in Premier League che, seppur altalenante, tiene vive le speranze di un nuovo piazzamento per la qualificazione alle coppe europeo.

Al centro di questa straordinaria annata ci sono le intuizioni nel mercato di gennaio della dirigenza - guidata dall’ex direttore sportivo della Roma Monchi -, che hanno portato in prestito Marcus Rashford e Marco Asensio, oltre a Malen, Disasi e Garcia.

In particolare, la coppia formata dall’inglese e dallo spagnolo ad aver cambiato il volto della squadra di Unai Emery, rendendola una delle formazioni più pericolose del panorama europeo.