Rashford alla Juventus? Lui ha in mente solo il Barcellona: "Non vede l'ora di andarci"

L'inglese desidera da tempo trasferirsi al Camp Nou: uno scenario più probabile di quanto sembrasse inizialmente. Con buona pace della Juve.

"È in gran forma", è stato il commento di Rio Ferdinand l'ultima volta che Marcus Rashford ha giocato al Camp Nou. E poi: "Ha raggiunto un nuovo livello, un livello che non aveva mai raggiunto prima. Un Rashford in forma, concentrato, diretto, sicuro di sé, letale e potente è un avversario da non sottovalutare".

Anche il solitamente cupo Paul Scholes non ha potuto fare a meno di lasciarsi trasportare dall'entusiasmo dopo quella partita, pareggiata per 2-2 del Manchester United contro il Barcellona nell'andata dei playoff di Europa League (febbraio 2023): "Al momento è praticamente imprendibile. Nessuno riesce a fermarlo. Ovunque giochi, a sinistra, a destra o al centro, sembra semplicemente imprendibile".

Rashford aveva trascinato il Manchester United dallo svantaggio al vantaggio in una partita emozionante, segnando il gol del pareggio e poi provocando un'autorete di Koundé. È stata una delle sue migliori prestazioni con la maglia dello United, su uno dei palcoscenici più importanti, ma non è stata una sorpresa. Questo era Marcus al massimo della sua forma, nel bel mezzo di una serie sensazionale di 18 goal in 19 partite, in una stagione in cui sarebbe arrivato a 30 in tutte le competizioni aggiungendo al conto 12 assist.

L'articolo prosegue qui sotto

Purtroppo per lo United, Rashford da beniamino dei tifosi è diventato persona non gradita. A meno di due anni dalla sua impresa al Camp Nou, è stato costretto a lasciare lo United e ora può solo visitare il campo di allenamento del club la sera, entrando dal retro dopo che il resto della squadra e il manager Ruben Amorim, che lo ha escluso dalla rosa a dicembre, se ne sono andati.

Sembra quindi strano che, nonostante la sua incredibile caduta in disgrazia, Rashford veda il Barcellona come la sua prossima destinazione. Un sogno che l'inglese non ha mai nascosto, e che continua a coltivare anche nelle ore in cui pure la Juventus è stata avvicinata a lui in sede di mercato.