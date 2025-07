Juventus-Manchester United, asse caldo e contatti continui: Sancho si avvicina ai bianconeri, sondaggio per Rashford

Contatti positivi per Sancho e sondaggio per Rashford: la Juventus lavora con lo United per rinforzare l’attacco, anche in vista di un possibile addio di Nico Gonzalez.

La Juventus accelera sul mercato e rafforza l'asse con il Manchester United, aprendo a una doppia operazione che potrebbe rivoluzionare il reparto offensivo bianconero. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club torinese ha avuto contatti positivi con l'agente di Jadon Sancho e con i dirigenti dei Red Devils, avvicinandosi sensibilmente all'ingaggio dell'ex Borussia Dortmund. Parallelamente, la Juve ha effettuato un sondaggio anche per Marcus Rashford, altro attaccante in uscita dal club inglese. Entrambi i calciatori non rientrano nei piani del nuovo tecnico Amorim e potrebbero lasciare Manchester. Sul fronte cessioni, l'attenzione resta su Nico Gonzalez, che potrebbe essere sacrificato per fare spazio a nuovi arrivi: su di lui ci sono Inter e Atletico Madrid.