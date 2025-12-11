Ranking UEFA, la Serie A a duello con la Bundesliga: lotta punto su punto

Cinque vittorie e due sconfitte per l'Italia, riuscita ad ottenere quasi tutti successi, ad esclusione dei k.o rimediati da Napoli e Inter. La Serie A può contare però sui punti di Juventus, Roma, Fiorentina, Bologna e Atalanta, in grado di tenere testa alla Germania.

Nonostante la Germania abbia ottenuto meno punti nella tre-giorni europea, il distacco con l'Italia è aumentato: il motivo è dato dalla sicurezza matematica di alcune sue squadre, già al turno successivo in attesa di definire se sarà tramite gli spareggi o gli ottavi.

In particolare, infatti, la Germania ha diversi punti bonus per la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta in virtù della posizione di Mainz, Friburgo e Bayern Monaco, mentre la Serie A è fin qui certa di portare una squadra avanti solamente con l'Atalanta.

Nonostante i bonus già considerati, dal 9 all'11 dicembre la Serie A ha ottenuto più punti della Bundesliga e per questo il secondo posto dei tedeschi potrebbe non resistare a lungo.