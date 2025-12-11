Pubblicità
Ranking UEFA, la Serie A a duello con la Bundesliga: lotta punto su punto

L'Italia ha fatto meglio della Germania nella tre giorni europea, ma tre squadre tedesche sono già certe di giocare gli spareggi o gli ottavi. Per la Serie A, invece, l'unica certa è solamente l'Atalanta.

Champions ed Europa League salutano il 2025. Dopo il sesto turno, entrambi i tornei torneranno a gennaio con gli ultimi 180 minuti per definire le qualificate agli ottavi e ai playoff. Il girone di Conference, invece, chiuderà i battenti il prossimo giovedì, in modo da confermare le otto squadre direttamente agli ottavi e le sedici agli spareggi.

In palio non ci sono solamente i pass per il turno successivo, ma ulteriori punti importanti per il Ranking UEFA, che al termine dell'annata premierà i due campionati con il più alto coefficente, permettendo loro di avere una squadra in più nella Champions League 2026/2027.

Dopo lo slot conquistato da Serie A e Bundesliga per il 2024/2025 e quello di Premier e Liga nell'attuale annata, il campionato britannico è nuovamente favorito per uno dei due posti d'elite, mentre per il secondo la lotta si fa giornata dopo giornata sempre più serrata. 

Il regolamento è ormai noto: le squadre impegnate in Europa ottengono punti per il proprio campionato con pareggi, vittorie e qualificazioni al turno successivo, andando a creare il coefficente totale che determina la classifica finale.

  • LA CLASSIFICA DEL RANKING

    1. Inghilterra, 13.166 punti
    2. Germania, 11.660 punti
    3. Italia, 11.071
    4. Spagna, 10.609
    5. Portogallo, 10.600
    6. Polonia, 10.406
    7. Francia, 10.214
    8. Cipro, 10.000
    9. Danimarca, 9.500
    10. Grecia, 8.425
  • LA TRE GIORNI 9-11 DICEMBRE

    Cinque vittorie e due sconfitte per l'Italia, riuscita ad ottenere quasi tutti successi, ad esclusione dei k.o rimediati da Napoli e Inter. La Serie A può contare però sui punti di Juventus, Roma, Fiorentina, Bologna e Atalanta, in grado di tenere testa alla Germania.

    Nonostante la Germania abbia ottenuto meno punti nella tre-giorni europea, il distacco con l'Italia è aumentato: il motivo è dato dalla sicurezza matematica di alcune sue squadre, già al turno successivo in attesa di definire se sarà tramite gli spareggi o gli ottavi.

    In particolare, infatti, la Germania ha diversi punti bonus per la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta in virtù della posizione di Mainz, Friburgo e Bayern Monaco, mentre la Serie A è fin qui certa di portare una squadra avanti solamente con l'Atalanta.

    Nonostante i bonus già considerati, dal 9 all'11 dicembre la Serie A ha ottenuto più punti della Bundesliga e per questo il secondo posto dei tedeschi potrebbe non resistare a lungo.

  • CHAMPIONS DECISIVA

    Tutte le squadre dei campionati big sono attualmente in zona playoff o nei primi otto posti in Europa League e Conference, pronte a passare il girone in massa.

    Quando si parla di Champions, però, il discorso cambia. Il massimo torneo europeo potrebbe dare una grossa mano alla Serie A, considerando che allo stato attuale tutte le squadre sono in piena lotta per playoff e ottavi, mentre Bundesliga e Liga dovranno fare quasi sicuramente i conti con alcune eliminazioni.

    Il Villarreal è a un passo dall'addio totale alla Champions, ma rischiano anche Eintracht e Bilbao. Considerando il regolamento che prevede la divisione del coefficente totale per il numero di squadre partecipanti inizialmente ai tornei anche in caso di eliminazione di una o più di esse, sarà fondamentale quante potranno continuare ad ottenere punti dagli ottavi in poi.

    La Serie A potrebbe di fatto dividere il coefficente per sette dagli spareggi in poi, mentre la Bundesliga sempre per sette, ma con sole sei squadre ancora in gioco. 

  • LE SQUADRE AL TURNO SUCCESSIVO

    Roma e Inter sono a un passo dal turno successivo, il che potrebbe portare al sorpasso della Serie A sulla Bundesliga nel mese di gennaio, rendendo l'Italia favorita per uno dei due posti Champions in più. Attualmente però, come detto, è sicura di un pass solamente l'Atalanta.

    A livello generale, nei tre tornei hanno già almeno i playoff assicurati queste squadre:

    CHAMPIONS - Arsenal, Bayern, PSG, Manchester City, Atalanta

    EUROPA LEAGUE - Lione, Midtjylland, Aston Villa, Betis, Friburgo, Ferencvaros

    CONFERENCE - Strasburgo, Shakhtar, Rakow, AEK, Samnuspor, Sparta Praga, Rayo Vallecano, Mainz

    Di queste, lo Strasburgo è l'unica già certa degli ottavi.

