Ranking UEFA, la Serie A a duello con la Bundesliga: lotta punto su punto

Champions ed Europa League salutano il 2025. Dopo il sesto turno, entrambi i tornei torneranno a gennaio con gli ultimi 180 minuti per definire le qualificate agli ottavi e ai playoff. Il girone di Conference, invece, chiuderà i battenti il prossimo giovedì, in modo da confermare le otto squadre direttamente agli ottavi e le sedici agli spareggi.
In palio non ci sono solamente i pass per il turno successivo, ma ulteriori punti importanti per il Ranking UEFA, che al termine dell'annata premierà i due campionati con il più alto coefficente, permettendo loro di avere una squadra in più nella Champions League 2026/2027.
Dopo lo slot conquistato da Serie A e Bundesliga per il 2024/2025 e quello di Premier e Liga nell'attuale annata, il campionato britannico è nuovamente favorito per uno dei due posti d'elite, mentre per il secondo la lotta si fa giornata dopo giornata sempre più serrata.
Il regolamento è ormai noto: le squadre impegnate in Europa ottengono punti per il proprio campionato con pareggi, vittorie e qualificazioni al turno successivo, andando a creare il coefficente totale che determina la classifica finale.