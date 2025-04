Ranking UEFA, perché dopo Dortmund-Barcellona sarà quasi impossibile avere cinque italiane in Champions

La distanza tra Liga e Serie A è netta e i nuovi punti del Barcellona avvicinerebbero la Spagna al posto extra nella prossima Champions League.

La Premier League si è presa ufficialmetne lo slot extra, quello che permetterà all'Inghilterra di avere cinque squadre nella prossima Champions League. Un posto è andato, ora tocca a Liga e Serie A duellare per quello rimanente. La distanza tra Spagna e Italia, però, è netta e nonostante non ci possa essere la matematica certezza delle cinque squadre iberiche già dopo le due partite di Champions del 15 aprile, è indubbio che il 4-0 del Barcellona sul Dortmund maturato nella partita d'andata porterà a chiudere, praticamente virtualmente, il sogno italiano.

Dopo aver ottenuto un posto in più per il 2024/2025, stavolta l'Italia non è riuscita a reggere il passo, allontanandosi da Inghilterra e Spagna nel corso dei mesi, soprattutto nei terribili playoff di Champions che hanno eliminato Juventus, Milan e Atalanta tutte in una volta.

E così, già da Borussia Dortmund-Barcellona del 15 aprile, si riducerà ulteriormente la possibilità di vedere le cinque italiane in Champions nella prossima annata, nonostante i miracoli sportivi esistano eccome, anche se ben lontani dalle possibilità mostrate dai tedeschi nelle ultime settimane, soprattutto nel match d'andata dei qurti.