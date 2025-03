Ranking UEFA in diretta: come cambia la classifica per l'Italia con i risultati di Roma, Lazio e Fiorentina

La Serie A si affida a Roma, Lazio e Fiorentina per recuperare terreno sulla Liga e la Premier: live tutti gli aggiornamenti dall'Europa.

Dal Bologna alla Juventus, passando per il Milan, tante squadre di Serie A in lotta per un posto in Champions League osservano con massima attenzione le partite delle colleghe italiane in Europa League e Conference. Il motivo? Da Roma, Lazio e Fiorentina può arrivare un aiuto in chiave cinque italiane in Champions nella prossima stagione.

C'è soprattutto Athletic Bilbao-Roma ad attirare l'attenzione su di sè, visto lo scontro diretto tra Spagna e Italia, ma i passaggi del turno di Fiorentina e Lazio sono ugualmente importanti.

Come cambia la classifica dell'Italia con i risultati di Roma, Lazio e Fiorentina? Nel Ranking UEFA è fondamentale anche il risultato del Betis in Conference, oltre a quelli di Manchester United e Tottenham in Europa League: scopriamo tutti gli aggiornamenti in diretta.